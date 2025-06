Jeudis de l’été Église Notre-Dame Vignolles

Jeudis de l’été Église Notre-Dame Vignolles jeudi 31 juillet 2025 .

Jeudis de l’été Jeudi 31 juillet, 21h00 Église Notre-Dame Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T21:00:00 – 2025-07-31T23:00:00

Fin : 2025-07-31T21:00:00 – 2025-07-31T23:00:00

Jeudi 31 juillet – 21h à Vignolles

Talamh, la Terre, le territoire : si le mot est issu de la langue gaélique, les cinq musiciens qui composent ce nouveau projet sont bels et bien français. C’est en terre bretonne qu’il prend racine, tandis que les influences musicales du groupe visent de plus vastes territoires, pour former un son folk unique.

Église Notre-Dame 1 Rue Henri Durand, 16300 Vignolles, France Vignolles 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine L’église faisait partie, en 1030, des possessions du chapitre cathédral d’Angoulême, puis du diocèse de Saintes. Construite à la fin du XIIe siècle, elle fut ruinée à la fin de la guerre de Cent ans puis rebâtie au XIVe siècle et enfin restaurée, notamment dans ses voûtements, au XIXe siècle. De l’édifice médiéval subsistent le chevet et le portail romans, la travée gothique sous clocher, partiellement les murs de la nef. Le XIXe siècle a laissé son empreinte sur la façade, l’ensemble des voûtes, l’élévation sud, le clocher et la sacristie. L’édifice de plan rectangulaire est prolongé par un chevet demi-circulaire qui a conservé une corniche à modillons sculptés. Dans la nef divisée en trois travées voûtées sur croisée d’ogives, seule la troisième est ancienne.

Jeudi 31 juillet – 21h à Vignolles

©Coraline-Ferme de Renouille