Jeudis de l’été Saint-Bonnet Barbezieux-Saint-Hilaire

Jeudis de l’été Jeudi 17 juillet, 21h00 Saint-Bonnet Charente

Entrée libre

Début : 2025-07-17T21:00:00 – 2025-07-17T23:00:00

21h – Saint Bonnet : spectacle

Que tengo

Ce quartet délivre un cocktail détonnant de musiques afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip-hop et la puissa,ce lyrique de la chanson. Partout et toujours, un seul objectif : celui d’une musique du monde sans démarcation. Des peaux, des cordes, des touches et des voix pour un son 100% fait main.

Saint-Bonnet 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine

©CahuateMilk