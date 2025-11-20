Jeudis de l’indutrie Qualipac Aurillac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

La CCI du Cantal, la CPME Cantal et l’ENE

en partenariat avec la DREETS et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises vous invite dans le cadre de la l’évènement « Les routes vers l’IA dans l’industrie » à un Jeudi de l’industrie sur le thème :

De l’idée à l’action :

Comment réussir votre projet IA en industrie ?

Présentation d’outils et usages concrets pour vos entreprises

Au programme :

10 cas d’usage concrets de l’IA pour les TPE et PME (texte, audio, vidéo, données)

Témoignage de Denis LAFOREST (MICHELIN)

Réactions et échanges avec des invités et les participants

Dispositifs d’accompagnement disponibles pour soutenir l’adoption de l’IA dans les entreprise.

Visite de l’atelier de galvanoplastie de Qualipac géré par l’IA

Qualipac chemin du bousquet – 15 000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Les routes vers l’IA dans l’Industrie