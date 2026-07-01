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AGENDA · Hénanbihen

Jeudis de l’Ostaleri Hénanbihen

jeudi 23 juillet 2026 · Hénanbihen

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
La Ville Marqué
Ville
22550 Hénanbihen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Hénanbihen

Jeudis de l’Ostaleri

La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Bistrot de campagne & grignotages, jeux de plein air pétanque, mölkky, palet…   .

La Ville Marqué Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 62 14 10 

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English :

L’événement Jeudis de l’Ostaleri Hénanbihen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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