AGENDA · Hénanbihen
Jeudis de l’Ostaleri Hénanbihen
jeudi 23 juillet 2026 · Hénanbihen
Informations pratiques
Hénanbihen
Jeudis de l’Ostaleri
La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Bistrot de campagne & grignotages, jeux de plein air pétanque, mölkky, palet… .
La Ville Marqué Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 62 14 10
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English :
L’événement Jeudis de l’Ostaleri Hénanbihen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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