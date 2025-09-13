Jeudis de Roches Brunes Birk BOSRUP BLYVERKET Sara ISHIDA Villa Les Roches Brunes Dinard

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-08 20:30:00

2026-01-08

Sara Ishida étudie à l’école normale depuis 2023. Elle a remporté des premiers prix et des prix dans plusieurs concours japonais et a reçu le prix du directeur musical de la Kusatsu International Summer Academy & Festival. Elle a reçu le 2ème prix de concours Prodige Art en 2025.

Birk Bosrup Blyverket est un violoniste norvégien de 17 ans qui a participé à plusieurs festivals et académies, recevant des cours et des masterclasses de P. Roczek, M. Rakowski, C. Åstrand, Danish String Quartet et le Quatuor Modigliani.

En tant que musicien d’orchestre actif, il a été nommé chef de pupitre des seconds violons au sein du Norway’s Young Philharmonic 2025, et il a également joué dans deux productions à l’Opéra & Ballet National de Norvège.

Programme

Z. Kodály Duo pour violon et violoncelle. 1er Mouvement

W.A Mozart Duo pour violon et violoncelle K.423 (à l’origine pour violon et alto). Les trois mouvements.

J.S Bach Suite n°6 par Sara Ishida. Prélude Sarabande Gigue

J.S Bach Bach Sonate n°2 par Birk Bosrup Blyverket. Grave Andante Allegro

Concert réalisé en lien avec l’ACADÉMIE INTERNATIONALE D’ÉTÉ MUSICALE

Birk Bosrup Blyverket violon

Sara Ishida violoncelle

INFOS PRATIQUES

Jeudi 08 janvier 2026 20h30

Villa Les Roches Brunes

Assis, placement libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

