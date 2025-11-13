Jeudis de Roches Brunes COBALT Villa Les Roches Brunes Dinard

Originaire de Normandie, Mickael Leroux, alias Cobalt, est un jeune auteur-compositeur interprète

de 26 ans à l’univers singulier. Musicien autodidacte et comédien, il se fait remarquer sur TikTok avec son titre original Trop tôt, qui lui ouvre les portes de l’émission La France a un Incroyable Talent, où il atteint les demi-finales. La même année, il remporte la deuxième édition du concours Le Radar, lancé

par Pierre Croce sur YouTube.

Cobalt se démarque par ses qualités vocales, ses mélodies singulières et ses textes puissants. Avec

son talent exceptionnel et une notoriété qui n’a cessé d’augmenter à chaque apparition publique,

Cobalt représente la nouvelle scène pop francophone. Avec une technique vocale bluffante et une écriture poétique, il traite aussi bien des sujets sociétaux que plus personnels.

Tour à tour introspectif dans la lignée d’un Ben Mazué, ou résolument pop, Cobalt s’inscrit aussi dans l’énergie de la nouvelle scène aux côtés de ses amis Joseph Kamel et Pierre Garnier, qu’il accompagne en tournée.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 13 novembre 2025 20h30

Villa Les Roches Brunes

Assis, placement libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

