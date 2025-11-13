Jeudis de Roches Brunes COBALT Villa Les Roches Brunes Dinard
Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-13 20:30:00
Originaire de Normandie, Mickael Leroux, alias Cobalt, est un jeune auteur-compositeur interprète
de 26 ans à l’univers singulier. Musicien autodidacte et comédien, il se fait remarquer sur TikTok avec son titre original Trop tôt, qui lui ouvre les portes de l’émission La France a un Incroyable Talent, où il atteint les demi-finales. La même année, il remporte la deuxième édition du concours Le Radar, lancé
par Pierre Croce sur YouTube.
Cobalt se démarque par ses qualités vocales, ses mélodies singulières et ses textes puissants. Avec
son talent exceptionnel et une notoriété qui n’a cessé d’augmenter à chaque apparition publique,
Cobalt représente la nouvelle scène pop francophone. Avec une technique vocale bluffante et une écriture poétique, il traite aussi bien des sujets sociétaux que plus personnels.
Tour à tour introspectif dans la lignée d’un Ben Mazué, ou résolument pop, Cobalt s’inscrit aussi dans l’énergie de la nouvelle scène aux côtés de ses amis Joseph Kamel et Pierre Garnier, qu’il accompagne en tournée.
INFOS PRATIQUES
Jeudi 13 novembre 2025 20h30
Villa Les Roches Brunes
Assis, placement libre
BILLETERIE
Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme
ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .
Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
