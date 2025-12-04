Jeudis de Roches Brunes COBALT Villa Les Roches Brunes Dinard

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-04 20:30:00

2025-12-04

L’aventure Kokopeli débute au sein des fêtes de famille Carla et Julie sont cousines et grandissent dans une famille de musicien·nes, elles n’hésitent pas à impressionner leur grand-mère avant de réaliser leurs premiers concerts, Julie à la basse/ contrebasse et au chant, et Carla au chant, à la guitare et au n’goni.

Les deux cousines composent à quatre mains et traversent les années, les affaires familiales et les routes de France sur une bande son pop, solaire et mélancolique. Le duo s’inspire du parcours des deux sœurs Ibeyi, et d’autres groupes tels que The Do, Alice Phoebe Lou ou encore Warpaint. Une pop rêveuse et étonnante, qui convoque les contes poétiques, les récits intimes et la complicité de celles qui ont tout fait ensemble.

Kokopeli est lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges 2024, ainsi que du prix Riffx Paris Music Festival en 2023.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 04 décembre 2025 20h30

Villa Les Roches Brunes

Assis, placement libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

