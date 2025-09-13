Jeudis de Roches Brunes DE MOZART A SEVILLE » Villa Les Roches Brunes Dinard

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

De Mozart à Séville Arnaud Dumond et Elenita Román

Elenita Román

Née en France de parents espagnols, Elenita Román est l’une des rares femmes guitaristes de flamenco. Encouragée par Arnaud Dumond, elle se forme à la guitare flamenca et obtient une bourse de la fondation Cristina Heeren de Séville. De retour en France, elle cofonde le groupe Las Chicas de Ripas et se produit à travers le pays.

Arnaud Dumond

Guitariste et compositeur reconnu, Arnaud Dumond s’est produit dans plus de 70 pays. Diplômé de l’École Normale de Musique de Paris avec la note maximale, il a remporté dix prix internationaux, dont ceux de Radio- France, Gaudeamus (Amsterdam) et Yamaha (Tokyo), en tant qu’interprète et d’autres en tant que compositeur.

Il est l’auteur de nombreuses œuvres pour guitare, musique de chambre et voix, dont un Requiem créé dans plusieurs cathédrales françaises. Sa discographie compte une vingtaine d’enregistrements, disponibles sur les principales plateformes.

Programme

Duo liminaire Gaspar Sanz (arrangement A. Dumond / E. Romàn) Canarios

Récital Elenita Romàn Allegria-Buleria

Récital Arnaud Dumond Georg Friederich Haendel Sarabande

Trois visages du XXè siècle

– Heitor Villa-Lobos Prélude

– Erik Satie Gnossienne 1

– Poeter Van der Staak Valse Bellefleur

Un triptyque de chef d’œuvres transcrits du piano

– Franz Schubert Valse

– Ludwig Van Beethoven Adagio (Sonate clair de lune )

– Wolfgang Amadeus Mozart Marche turque

Franz Schubert à la guitare

– Le joueur de vielle (Voyage d’hiver)

– Douceur du chagrin Adieu

– Ave Maria

Arnaud Dumond Au bout de la nuit (prélude 24)

Duo final Elenita Romàn / Arnaud Dumond Tarantosphère

Jeudi 05 février 2026 20h30

Villa Les Roches Brunes

Assis, placement libre

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

