Jeudis de Roches Brunes POUDRE NOIRE Villa Les Roches Brunes Dinard

Né au cœur du village du Canon, au Cap Ferret, Poudre Noire conjugue verbe affûté et énergie

rock. Entre chanson française et esprit punk, le duo formé par Pierre Rioufol, peintre, et Antoine Clément Bollée, marin pêcheur, écrit en français dans la grande tradition des chansonniers, de Brassens à Gainsbourg, en passant par Boris

Vian.

À leurs côtés, des musiciens de passage de Papooz à Macadam Crocodile, en passant par les anciens membres d’Hangar viennent enrichir cette aventure musicale artisanale, forgée dans les cabanes du village.

Mettant le texte au centre de la chanson et l’énergie du rock et du punk pour le porter, leurs concerts, explosifs comme des escales de marins, ont porté la fête du village du Canon à Paris, Marseille ou Biarritz. Composé et enregistré au cœur des cabanes de leur village, Le Canon est un recueil de treize titres livrés à vif, sans détour, au public

INFOS PRATIQUES

Jeudi 02 avril 2026 20h30

Villa Les Roches Brunes

Placement assis, libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

