Jeudis de Roches Brunes VANILLE Villa Les Roches Brunes Dinard

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Entre profondeur et gaîté, douceur et tempos relevés, Vanille propose une pop française solaire qui va droit au cœur. Avec deux albums et plus de 20 millions de streams sur son titre phare « suivre le soleil », elle travaille actuellement son troisième opus avec Synapson. Vanille vit sur les bords de la Garonne et apparaît sur le prochain album de duos de Tom McRae, c’est tout naturellement qu’elle ouvrira son show le 28 mars à Barbey !

Avec son deuxième album, Vanille dévoile une petite partie de vie condensée en émotions sur 11 titres. L’amour est le cœur narratif de ce disque. Amical, fraternel, maternel… Fière de son métissage hérité d’une grand-mère guadeloupéenne, Vanille est aussi attachée à ses racines corses, dont elle tient un sens très fort de la tribu. Ce qui s’entend dans la chaleureuse texture de ses chansons.

Dès l’ouverture « À part entière », elle affirme son identité, refusant de se façonner en fonction des autres ou de la société, ce que confirme « Plus forte ». Avec « Toute à toi », « Mon pays » et « Quelqu’un », elle chante les joies d’être amoureux, et, avec « Un amour indestructible », l’affection qu’elle a pour son frère. Mais avec « En boucle », elle habille du plus poétique des slams les reproches qu’on ressasse en couple. La gravité pointe ici et là tandis que « Ton Visage » décrypte le

sentiment de ne plus reconnaître celui qu’on aime, « Une ombre », lui, dénonce avec subtilité les pièges de la violence conjugale. Ainsi, le folk-pop métissé de Vanille, riche d’origines plurielles, se veut direct, sans fioriture. Et va droit au cœur.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 12 mars 2026 20h30

Villa Les Roches Brunes

Placement debout

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Villa Les Roches Brunes 1 Allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

