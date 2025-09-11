Jeudis du recrutement chez « Essentiel et Domicile » le 11 septembre Agence RENNES EST Chantepie

Venez rencontrer l’entreprise « Essentiel et Domicile » lors des jeudis du recrutement !Vous aurez la possibilité d’échanger avec l’employeur un jeudi par mois, et ce dès le jeudi 11 septembre, de 10H à 12H30, à leur agence de Chantepie (15, place de l’église 35135 Chantepie)Plusieurs opportunités d’emploi : entretien du domicile, aide à la personne, entretien des espaces verts.N’hésitez pas à vous inscrire. Il vous suffit juste de venir avec un CV, vous pourrez poser des questions à l’employeur sur les différentes postes à pourvoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485869

Agence RENNES EST 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine