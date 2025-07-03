Jeudis Gourmands place des Cornières Lauzerte

Jeudis Gourmands place des Cornières Lauzerte jeudi 3 juillet 2025.

Jeudis Gourmands

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Venez partager un moment unique sous les étoiles, où la gourmandise rencontre la musique.

Sur la place des Cornières de Lauzerte venez savourer les spécialités culinaires des commerçants présents tout en écoutant un concert de musique live.

.

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

Come and share a unique moment under the stars, where gourmet delights meet music.

In Lauzerte’s Place des Cornières, enjoy culinary specialities from local traders while listening to a live music concert.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Moment unter dem Sternenhimmel, in dem Gaumenfreuden auf Musik treffen.

Auf dem Place des Cornières in Lauzerte können Sie die kulinarischen Spezialitäten der anwesenden Händler genießen und gleichzeitig einem Konzert mit Live-Musik lauschen.

Italiano :

Venite a condividere un momento unico sotto le stelle, dove le prelibatezze incontrano la musica.

Sulla Place des Cornières a Lauzerte, venite a gustare le specialità culinarie dei commercianti presenti mentre ascoltate un concerto di musica dal vivo.

Espanol :

Venga a compartir un momento único bajo las estrellas, donde los manjares se unen a la música.

En la Place des Cornières de Lauzerte, venga a saborear las especialidades culinarias de los comerciantes presentes mientras escucha un concierto de música en directo.

L’événement Jeudis Gourmands Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy