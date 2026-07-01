Informations pratiques

Le Crès

JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS

Chemin de Navitau Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Les jeudis guinguette reviennent au Lac du Crès ! Chaque jeudi du 17 juillet au 07 août, vivez un moment de détente et de convivialité, avec food-trucks, musique et bonne humeur !

Dès juillet, et pour quatre soirées seulement, la guinguette éphémère s’installe au lac. Chaque soir, des food-trucks locaux prendront place sur la dalle pour une ambiance familiale à la bonne franquette (pas de service à table).

C’est l’occasion idéale pour se retrouver entre amis ou en famille.

Plus d’informations arriveront bientôt, restez connectés ! .

Chemin de Navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie

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English : JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS

Guinguette Thursdays return to Lac du Crès! Every Thursday from July 17 to August 07, enjoy a moment of relaxation and conviviality, with food-trucks, music and good cheer!

L’événement JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER