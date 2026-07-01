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AGENDA · Le Crès

JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS Le Crès

jeudi 16 juillet 2026 · Le Crès

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Chemin de Navitau
Ville
34920 Le Crès
Département
Hérault
Tarif

Le Crès

JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS

Chemin de Navitau Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Les jeudis guinguette reviennent au Lac du Crès ! Chaque jeudi du 17 juillet au 07 août, vivez un moment de détente et de convivialité, avec food-trucks, musique et bonne humeur !
Dès juillet, et pour quatre soirées seulement, la guinguette éphémère s’installe au lac. Chaque soir, des food-trucks locaux prendront place sur la dalle pour une ambiance familiale à la bonne franquette (pas de service à table).

C’est l’occasion idéale pour se retrouver entre amis ou en famille.
Plus d’informations arriveront bientôt, restez connectés !   .

Chemin de Navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie  

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English : JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS

Guinguette Thursdays return to Lac du Crès! Every Thursday from July 17 to August 07, enjoy a moment of relaxation and conviviality, with food-trucks, music and good cheer!

L’événement JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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