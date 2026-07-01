JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS Le Crès
jeudi 16 juillet 2026 · Le Crès
Informations pratiques
Le Crès
JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS
Chemin de Navitau Le Crès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Les jeudis guinguette reviennent au Lac du Crès ! Chaque jeudi du 17 juillet au 07 août, vivez un moment de détente et de convivialité, avec food-trucks, musique et bonne humeur !
Dès juillet, et pour quatre soirées seulement, la guinguette éphémère s’installe au lac. Chaque soir, des food-trucks locaux prendront place sur la dalle pour une ambiance familiale à la bonne franquette (pas de service à table).
C’est l’occasion idéale pour se retrouver entre amis ou en famille.
Plus d’informations arriveront bientôt, restez connectés ! .
Chemin de Navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS
Guinguette Thursdays return to Lac du Crès! Every Thursday from July 17 to August 07, enjoy a moment of relaxation and conviviality, with food-trucks, music and good cheer!
L’événement JEUDIS GUINGUETTE AU LAC DU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Le Crès (Hérault)
- ANNE ROUMANOFF ARENES DU CRES Le Cres 16 juillet 2026
- WINE OPEN AIR FESTIVAL Le Crès 25 juillet 2026
- GOLD ARENES DU CRES Le Cres 29 juillet 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 LE CRÈS Le Crès 18 août 2026