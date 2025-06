Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence 10 juillet 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Jeudis Jazz au Jardin Jeudi 10 juillet 2025 le jeudi de 21h à 0h.

Jeudi 24 juillet 2025 le jeudi de 21h à 0h.

Jeudi 7 août 2025 le jeudi de 21h à 0h.

Jeudi 14 août 2025 le jeudi de 21h à 0h. Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Jeudi 2025-07-10 21:00:00

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-14

Le public profite de concerts de jazz live dans le cadre verdoyant du parc de la place du Général de Gaulle.

Laissez-vous envoûter par la musique tout en savourant des dégustations de vins locaux, proposés par les vignobles de Salon-de-Provence. Un moment unique où jazz et terroir se rencontrent sous les étoiles.



À partir de 21h00 .

Place du Général de Gaulle

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

Audiences enjoy live jazz concerts in the verdant setting of the Place du Général de Gaulle park.

German :

Das Publikum kommt in den Genuss von Live-Jazzkonzerten in der grünen Umgebung des Parks auf dem Place du Général de Gaulle.

Italiano :

Il pubblico può assistere a concerti jazz dal vivo nella cornice verde del parco di Place du Général de Gaulle.

Espanol :

El público puede disfrutar de conciertos de jazz en directo en el verde entorno del parque de la Place du Général de Gaulle.

L'événement Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-17