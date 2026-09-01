AGENDA · Metz
Jeudis jazz au Quarteau Metz
jeudi 17 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Jeudis jazz au Quarteau
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 21:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Animation musicale place du Quarteau.Tout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Live music at Place du Quarteau.
L’événement Jeudis jazz au Quarteau Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ
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