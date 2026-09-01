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Jeudis jazz au Quarteau Metz

jeudi 17 septembre 2026 · Metz

Jeudis jazz au Quarteau Metz

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Jeudis jazz au Quarteau

Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Animation musicale place du Quarteau.Tout public
0  .

Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Live music at Place du Quarteau.

L’événement Jeudis jazz au Quarteau Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ

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