Informations pratiques

Metz

Jeudis jazz au Quarteau

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Animation musicale place du Quarteau.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live music at Place du Quarteau.

L’événement Jeudis jazz au Quarteau Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ