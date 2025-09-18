Jeudis je lis Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Jeudis je lis 18 septembre 2025 – 18 juin 2026, certains jeudis Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-18T09:30:00 – 2025-09-18T12:00:00
Fin : 2026-06-18T09:30:00 – 2026-06-18T12:00:00

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE. Partagez un café ou un thé autour de vos lectures. Ce rendez-vous littéraire offre l’occasion d’échanger vos coups de cœur et d’en faire profiter les publics lecteurs de la médiathèque.
Jauge max 8 personnes

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ mediatheque@lormont.fr https://billetterie.lormont.fr/event/437449-jeudi-je-lis
Atelier de lecture – Adulte lecture discussion

Adobe Stock