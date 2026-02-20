Jeudis Jeux Centre social AAGESC Salon-de-Provence
Jeudi 5 mars 2026 de 14h à 16h.
Jeudi 19 mars 2026 de 14h à 16h.
Tarif : – –
Début : 2026-03-05 14:00:00
fin : 2026-03-19 16:00:00
2026-03-05 2026-03-19
En partenariat avec le centre social AAGESC, la Ludothèque Pile & Face propose des jeux à partager pour les petits mais aussi pour les grands !
Centre social AAGESC 152 Boulevard Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
In partnership with the AAGESC social center, the Ludothèque Pile & Face offers games to share for young and old alike!
L’événement Jeudis Jeux Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence