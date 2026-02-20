Jeudis Jeux Centre social AAGESC Salon-de-Provence

Jeudis Jeux

Jeudi 5 mars 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 19 mars 2026 de 14h à 16h. Centre social AAGESC 152 Boulevard Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-19 16:00:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-19

En partenariat avec le centre social AAGESC, la Ludothèque Pile & Face propose des jeux à partager pour les petits mais aussi pour les grands !

.

Centre social AAGESC 152 Boulevard Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the AAGESC social center, the Ludothèque Pile & Face offers games to share for young and old alike!

L’événement Jeudis Jeux Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence