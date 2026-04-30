Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan
Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan jeudi 3 septembre 2026.
Saint-Sulpice-de-Royan
Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq
route de Rochefort Temple Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Mercredi 5 août à 10h
François Salque (violoncelle) & les jeunes solistes de Paris
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route de Rochefort Temple Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
TICKET OPENING DATE: Wednesday August 5 at 10 a.m
François Salque (cello) & the Young Soloists of Paris
L’événement Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique