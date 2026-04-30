Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan

Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan jeudi 3 septembre 2026.

Lieu : route de Rochefort

Adresse : Temple

Ville : 17200 Saint-Sulpice-de-Royan

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 17 17

Saint-Sulpice-de-Royan

Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq

route de Rochefort Temple Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:00:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-09-03

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Mercredi 5 août à 10h
François Salque (violoncelle) & les jeunes solistes de Paris
  .

route de Rochefort Temple Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TICKET OPENING DATE: Wednesday August 5 at 10 a.m
François Salque (cello) & the Young Soloists of Paris

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Le Violoncelle de Un à Cinq Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique