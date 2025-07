Jeudis Musicaux Barr

Jeudis Musicaux Barr jeudi 3 juillet 2025.

Jeudis Musicaux

8 rue de l’église Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 20:30:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

Date(s) :

2025-07-03 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

Série de concerts classiques au sein de l’Eglise Protestante de Barr.

Les jeudis musicaux sont de retour pour cette saison 2025 !

Au Programme :

Jeudi 3 Juillet » En passant par la montagne » Harpe céltique, accordéon, banjo basse, épinette des vosges.

Jeudi 24 Juillet » Duo flûte et harpe »

Jeudi 7 Août « Crossings Compagny » avec Jean-Christophe Mentzer, un quintette de Jazz à la sonorité particulière.

Jeudi 21 Août » Duo orgue et trompette » 0 .

8 rue de l’église Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 74 28 anne-sophie.hahn@uepal.fr

English :

Classical concert series at the Protestant Church in Barr.

German :

Klassische Konzertreihe in der Protestantischen Kirche von Barr.

Italiano :

Una serie di concerti di musica classica presso la chiesa protestante di Barr.

Espanol :

Ciclo de conciertos de música clásica en la iglesia protestante de Barr.

