Jeudis musicaux : Bonbon Vodou Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 7 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 19:00 –

Gratuit : non Adulte

Bonbon VodouBonbon Vodou, c’est JereM Boucris, chanteur-guitariste voyageur, et Oriane Lacaille, issue d’une grande famille de musiciens réunionnais. Leurs deux voix s’harmonisent et font saliver les papilles aux pulsations d’une rythmique épicée. Sur sa mini-batterie bricolée, Oriane fait secouer les corps ; avec sa guitare faite dans un bidon d’huile, JereM distille des mélodies entêtantes. Leur duo voyageur explore le maloya et les rythmes chaloupés des musiques “originaires”, glanées aux quatre points cardinaux. Un hymne au métissage chanté en créole réunionnais et français.JereM BoucrisJereM chante un français poétique, rythmique et rebondissant. Son chant s’accompagne d’un jeu de guitare chaloupé, imprégné d’Afrique du Nord et de l’Ouest, de la Réunion, des Caraïbes. Depuis 2013, il forme avec Oriane Lacaille le duo de musique créole Bonbon Vodou. Vidéaste et musicien espiègle, il explore avec ses “ciné-concerts d’objets” un terrain de jeu qui mêle l’animation vidéo, la musique et le théâtre d’objets.De et avec : JereM Boucris et Oriane Lacaille

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/bonbon-vodou-concert-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-07-mai-2026-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116191.html