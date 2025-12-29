Jeudi’scute Espace socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord

Jeudi’scute

Espace socioculturel Le Ruban Vert
5 place de la Jeunesse
Brantôme en Périgord
Dordogne

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Venez papoter, échanger, rencontrer d’autres parents autour d’un grignotage convivial dans notre jardin ombragé. Vous discuterez tranquillement entre parents et on gardera vos enfants ! 2€/adulte. Garde d’enfant sur place.

Espace socioculturel Le Ruban Vert
5 place de la Jeunesse
Brantôme en Périgord
24310 Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 35 19 81

English : Jeudi’scute

Come and chat, exchange ideas and meet other parents over a convivial snack. Babysitting available on site. 2/person.

