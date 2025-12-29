Jeudi’scute Espace socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord
Jeudi’scute Espace socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord jeudi 29 janvier 2026.
Jeudi’scute
Espace socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Venez papoter, échanger, rencontrer d’autres parents autour d’un grignotage convivial dans notre jardin ombragé. Vous discuterez tranquillement entre parents et on gardera vos enfants ! 2€/adulte. Garde d’enfant sur place.
Espace socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81
English : Jeudi’scute
Come and chat, exchange ideas and meet other parents over a convivial snack. Babysitting available on site. 2/person.
L’événement Jeudi’scute Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-12-26 par Val de Dronne