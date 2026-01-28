Jeudi’scute Quinsac

Jeudi’scute

Comptoir des Gouyats Quinsac Dordogne

Rencontrez et papotez avec des parents sur tous les sujets que vous souhaitez évoquer, autour d’un grignotage convivial, lors du Jeudi’scute. Cette rencontre aura lieu jeudi 26 février de 17h à 19h au comptoir des Gouyats, à Quinsac. Elle est réservée aux familles, sur inscription. Une participation de 2€ par adulte est demandée. Une garde d’enfant par nos bénévoles sera proposée sur place. .

Comptoir des Gouyats Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

English : Jeudi’scute

Come and chat, exchange ideas and meet other parents over a convivial snack. Babysitting available on site. 2/person.

