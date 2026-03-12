Jeune Choeur de l’Oise

église Saint-Pierre du Seyssinet Pariset Seyssinet-Pariset Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de sa tournée d’avril, le Jeune Choeur de l’Oise est ravi de revenir en Isère pour 1h30 de musique éclectique. Les 18 chanteuses de 15 à 18 ans se produisent chaque année sur les routes de France et d’Europe.

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église Saint-Pierre du Seyssinet Pariset Seyssinet-Pariset 38170 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 09 76 12 vthuet15@gmail.com

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English :

As part of its April tour, the Jeune Choeur de l’Oise is delighted to return to Isère for 1h30 of eclectic music. The 18 singers, aged 15 to 18, perform every year on the roads of France and Europe.

L’événement Jeune Choeur de l’Oise Seyssinet-Pariset a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Grenoble Alpes