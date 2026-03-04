JEUNE FILLE CHERCHE MAISON DOUCE OÙ PRATIQUER SON PIANO, Département du Loiret,

JEUNE FILLE CHERCHE MAISON DOUCE OÙ PRATIQUER SON PIANO Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dans un salon bourgeois, aux meubles recouverts de draps blancs, une jeune femme enceinte nommée Myrtille fait son entrée, une urne à la main. Cette urne funéraire, c’est celle de Framboise, l’ancienne propriétaire des lieux. Mais Framboise ne s’est pas tout à fait éteinte. Elle réapparaît, et son histoire se révèle, entre récits, musiques et chansons.

