JEUNE GOINFRE CHANTE APPOLINAIRE Canet samedi 4 octobre 2025.

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 1 – 1 – 100 EUR

Début : 2025-10-04

2025-10-04

Apollinaire a mille facettes comme de petits morceaux de miroir qui nous réfléchissent. Nous en connaissons beaucoup, il en reste encore à découvrir. L’amour de la vie se décline chez lui sous tant de modes poésie, féerie, état amoureux, curiosité sans cesse sur le qui-vive, pasticheuse, érudite et osée insatiable.

Apollinaire embras(s)e tous les genres, poésie, prose, cri-tique d’art, bibliophilie, littérature en marge et savante. L’ardeur chez lui, c’est cette saveur originale qu’il recherche partout, dans la littérature comme dans la vie.

A travers un choix éclectique, Jeune Goinfre dira cette poésie debout, entre slam et psalmodie, du Pont Mirabeau à la Chanson du Mal-aimé, en passant par Zone, La Synagogue, complétée par des textes de son grand devancier, le grand crevard, Charles Baudelaire.

Pour le poète triste et vagabond, la vie ne suffit pas.

Apollinaire nous a quittés il y a plus de cent ans il de-meure avec nous, discret il a poussé très loin (…)l’art de l’invisibilité .

JEUNE GOINFRE Mike Katin & Fab Brusson

Nouvel album ZONES //www.jeunegoinfre.fr

AU CHAPEAU + 1€ pour les non adhérents- réservations non obligatoires, mais vivement conseillées! .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

English :

Apollinaire has a thousand facets, like little pieces of mirror reflecting back at us. We know many of them, but there are still more to discover.

German :

Apollinaire hat tausend Facetten wie kleine Spiegelstücke, die uns reflektieren. Viele von ihnen kennen wir, andere gibt es noch zu entdecken.

Italiano :

Apollinaire ha mille sfaccettature, come piccoli pezzi di specchio che si riflettono su di noi. Ne conosciamo molte, ma ce ne sono ancora altre da scoprire.

Espanol :

Apollinaire tiene mil facetas, como pequeños trozos de espejo que se reflejan en nosotros. Conocemos muchas de ellas, pero aún hay más por descubrir.

