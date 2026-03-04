Jeune Lion, Rock School Barbey, Bordeaux

Jeune Lion Vendredi 3 avril, 20h00 Rock School Barbey Gironde

23 € (Prévente – Hors frais de location)

27 € (Sur place)

JEUNE LION

Originaire de la Côte d’Ivoire, Jeune Lion s’affirme comme l’un des porte-paroles de la New Wave africaine. Avec une voix unique, il mêle esthétique sacrée, réalité urbaine et ambitions dorées. Son univers hybride combine afro-urban, trap mystique, chants habités et visuels puissants.

Fort de plus de 180 000 auditeurs mensuels, Jeune Lion s’impose comme une figure montante de la nouvelle scène rap ivoirienne. Après une tournée en 2024 remarquée, dont deux dates parisiennes sold out à La Place, il prépare la sortie de son prochain projet : Babylone Brûle.

Un nouveau défi s’annonce : Jeune Lion vous donne rendez-vous dans toute la France en 2026 pour son Babylone Brûle Tour.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

Jeune Lion en concert à la Rock School Barbey