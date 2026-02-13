Jeune Lion Troyes

Jeune Lion

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Originaire de la Côte d’Ivoire, Jeune Lion s’affirme comme l’un des porte-paroles de la New Wave africaine. Avec une voix unique, il mêle esthétique sacrée, réalité urbaine et ambitions dorées. Son univers hybride combine afro-urban, trap mystique, chants habités et visuels puissants.



Fort de plus de 180 000 auditeurs mensuels, Jeune Lion s’impose comme une figure montante de la nouvelle scène rap ivoirienne. Après une tournée en 2024 remarquée, dont deux dates parisiennes sold out à La Place, il vient de sortir son nouvel album Babylone Brûle.



Un nouveau défi s’annonce Jeune Lion vous donne rendez-vous dans toute la France en 2026 pour son Babylone Brûle Tour.



Il sera en concert le 13 mars 2026 à la Chapelle Argence à Troyes ! .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

