JEUNE MORTY LE METRONUM Toulouse

JEUNE MORTY

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Vive les pépites du Metronum ! Jeune Morty, artiste franco-ivoirien en pleine ascension, à la croisée de la trap, du coupé-décalé et d’une écriture poétique brute.

Il dévoilera Éponyme, un projet hybride conçu entre la France, l’Afrique et les États-Unis. Entre rock, rap et théâtre, ce live s’annonce comme une expérience marquante. Concert exceptionnel. 20 .

English :

Vive les pépites du Metronum! Jeune Morty, a rising Franco-Ivorian artist, at the crossroads of trap, coupé-décalé and raw poetic writing.

