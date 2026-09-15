Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand

Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Programme : WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel

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Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Program: WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel

L’événement Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge