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Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes

samedi 5 décembre 2026 · Abbaye-aux-Dames - abbatiale · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Abbaye-aux-Dames - abbatiale
Adresse
Abbatiale
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand

Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :
2026-12-05

Programme : WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel
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Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Program: WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel

L’événement Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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