Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes
samedi 5 décembre 2026 · Abbaye-aux-Dames - abbatiale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand
Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 21:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Programme : WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel
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Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Program: WF Bach, Mozart, Sirmen, Rigel
L’événement Jeune Orchestre de l’Abbaye, direction Stéphanie-Marie Degand Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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