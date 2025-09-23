Jeune public Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle jeu, marionnette, théâtre d’objet, musique par la compagnie les Zanimos.

Spectacle jeu, marionnette, théâtre d’objet, musique par la compagnie les Zanimos.

Imaginez un étal de marché peu ordinaire un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe.

Ces végétaux spectaculaires prendront vie sous la direction d’Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes. Mais pas de salades ! Trois comparses manipulateurs sont cachés sous le stand !

Ces légumes vous livreront des secrets dans un tourbillon de danse, de musique et de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game show, puppet show, object theater, music by the Zanimos company.

L’événement Jeune public Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de Colmar