Jeune public Artistes femmes, imaginaires collectifs Encagnane Aix-en-Provence

Jeune public Artistes femmes, imaginaires collectifs

Mercredi 15 avril 2026 de 15h30 à 16h10. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 16:10:00

Date(s) :

2026-04-15

Une poésie visuelle et sonore, un spectacle familiale où les enfants, comme les adultes trouveront agréablement leur ligne de lecture.Familles

Une poésie visuelle et sonore, un spectacle familiale où les enfants, comme les adultes trouveront agréablement leur ligne de lecture.



Dans un jeu de rôle avec le public où les objets comme les sonorités et les couleurs prennent vie, un imaginaire collectif se recompose dans une histoire qui, parfois a laissé sur les chemins de traverse l’empreinte de femmes au grand talent. Dans une balade aux tonalités colorées, une série de portraits d’artistes femmes sont présentés sous le regard d’anecdotes subtiles et signifiantes. Une façon de se réapproprier l’histoire de l’art avec sa représentation féminine sur une ligne poétique mêlant les sons aux formes.



Les artistes que nous convoquons Nina Simone, Mélanie Bonis, Marceline Desbordes-Valmore, Saunia Delaunay, La comtesse de Castiglione, Élisabeth Vigée Le Brun, Elisabeth Jacquet de la Guère, Tina Modotti.



Née de la collaboration entre les associations Ateliers Art Sonore avec Iris Le Fur et Harmonie Vagabonde avec Magali Hafner. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

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English :

Visual and sound poetry, a family show where children and adults alike will find their own line of reading.

L’événement Jeune public Artistes femmes, imaginaires collectifs Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence