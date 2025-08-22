[Jeune public] Au fond des mers · Collectif 23h50 Salle polyvalente Ambrières-les-Vallées

Salle polyvalente Rue Porte de Chammay Ambrières-les-Vallées Mayenne

Avec ce spectacle immersif pour les tout-petits, Thaïs Trulio et Marion Belot nous entraînent dans un enchantement aquatique, où marionnettes et jeux de lumière dialoguent avec le geste dansé.

Au début, il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit la vie. Deux plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes et font la rencontre d’une drôle de créature, qui va se métamorphoser et grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille.

Une création douce et délicate d’une grande beauté visuelle. En un tour de main poétique, les deux interprètes donnent vie à des marionnettes attachantes qui suscitent tout un kaléidoscope d’images surprenantes et d’émotions. La fluidité des mouvements, les jeux de lumière et les multiples trouvailles scéniques captiveront les plus petits et émerveilleront les plus grands.

Jeudi 4 juin · 9h15, 10h45 et 14h30

Ambrières-les-Vallées · Salle polyvalente

Tarifs unique 5€

Jeune public (6 mois 4 ans)

Durée 25 min

Réservation conseillée sur www.bocage-mayennais.fr ou au 02 43 08 47 47

Conception et mise en scène Marion Belot et Thaïs Trulio

Jeu Marion Belot ou Eli Neva Jaramillo et Thaïs Trulio ou Lucie Gerbet (en alternance)

Décor textile Marion Belot, Thaïs Trulio et Célia Guibbert

Regards extérieurs pour le mouvement Claire Heggen

Regards extérieurs chorésigne Thumette Léon

Construction métal Sébastien Leman

Création lumières Vincent Dru

Musique Romain Baranger dit Pédro

Costumes Marion Demarty

Régie de tournée Anaïs Pierre ou Vincent Dru (en alternance)

Coordination de tournée Mélody Blocquel .

Salle polyvalente Rue Porte de Chammay Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

In this immersive show for toddlers, Thaïs Trulio and Marion Belot take us into an enchanting aquatic world, where puppets and light effects interact with dance.

German :

Mit dieser immersiven Aufführung für Kleinkinder entführen uns Thaïs Trulio und Marion Belot in einen Wasserzauber, in dem Marionetten und Lichtspiele mit der tänzerischen Geste in Dialog treten.

Italiano :

In questo spettacolo coinvolgente per i più piccoli, Thaïs Trulio e Marion Belot ci accompagnano in un incantevole viaggio attraverso l’acqua, dove pupazzi e giochi di luce interagiscono con la danza.

Espanol :

En este espectáculo de inmersión para niños pequeños, Thaïs Trulio y Marion Belot nos llevan a un encantador viaje a través del agua, donde las marionetas y los efectos de luz interactúan con la danza.

