JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève
JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève samedi 4 avril 2026.
JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
“Concert à tartiner pour petits et grands”. À partir de 3 ans.Gratuit de 2 ans.
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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
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English :
concert à tartiner for young and old. Free for children aged 2 and over.
L’événement JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME