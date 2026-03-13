JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève

JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE 6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 2026-04-04

JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève samedi 4 avril 2026.

JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :
2026-04-04

“Concert à tartiner pour petits et grands”. À partir de 3 ans.Gratuit de 2 ans.
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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 

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English :

concert à tartiner for young and old. Free for children aged 2 and over.

L’événement JEUNE PUBLIC BADABOUM BISCOTTE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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