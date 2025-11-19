Jeune public Bestiaire Colmar

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-21 10:30:00

2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21

Bestiaire est une proposition contemporaine de spectacle forain ou` l’individu qui vient s’exhiber est un membre de la ménagerie humaine qui nous ressemble !

Ce spectacle sans mots, ou` le corps parle, nous met nez a` nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante a` l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, que l’on ait six ans ou que l’on soit plus grand.

Tel un montreur d’animaux forains, Hichem Che´rif expose les animaux qui vivent en lui.

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

Bestiaire is a contemporary proposal for a fairground show in which the individual who comes to exhibit himself is a member of the human menagerie that resembles us!

Bestiaire ist ein zeitgenössischer Vorschlag für ein Jahrmarktspektakel, bei dem das Individuum, das sich zur Schau stellt, ein Mitglied der menschlichen Menagerie ist, das uns ähnelt!

Bestiaire è una proposta contemporanea per uno spettacolo da fiera in cui l’individuo che viene ad esporre se stesso è un membro del serraglio umano che ci assomiglia!

Bestiaire es una propuesta contemporánea de espectáculo de feria en la que el individuo que viene a exhibirse es un miembro de la ¡menagerie humana que se nos parece!

