Jeune Public Candide Saison Romans Scènes Quai Saint Claire Romans-sur-Isère

Jeune Public Candide Saison Romans Scènes

Quai Saint Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 20:55:00

2025-10-17

Jeunes Princes

Spectacle programmé en partenariat avec La Cordo.

.

Quai Saint Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Young Princes

Show programmed in partnership with La Cordo.

German :

Junge Prinzen

Diese Aufführung wurde in Zusammenarbeit mit La Cordo programmiert.

Italiano :

Giovani Principi

Spettacolo programmato in collaborazione con La Cordo.

Espanol :

Jóvenes príncipes

Espectáculo programado en colaboración con La Cordo.

