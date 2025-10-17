Jeune Public Candide Saison Romans Scènes Quai Saint Claire Romans-sur-Isère
Jeune Public Candide Saison Romans Scènes
Quai Saint Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 20:55:00
2025-10-17
Jeunes Princes
Spectacle programmé en partenariat avec La Cordo.
Quai Saint Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Young Princes
Show programmed in partnership with La Cordo.
German :
Junge Prinzen
Diese Aufführung wurde in Zusammenarbeit mit La Cordo programmiert.
Italiano :
Giovani Principi
Spettacolo programmato in collaborazione con La Cordo.
Espanol :
Jóvenes príncipes
Espectáculo programado en colaboración con La Cordo.
