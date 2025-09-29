Jeune public Dans les coulisses des Mamelles de Tirésias

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Les chanteurs de l’Opéra Studio ouvrent grand les portes de leurs répétitions et présentent un extrait du spectacle Les Mamelles de Tirésias (à destination uniquement des enfants).

De 8 à 12 ans

Pour les enfants, sans leurs parents.

Pourquoi ne pas découvrir l’envers du décor ? Les chanteurs de l’Opéra Studio ouvrent grand les portes de leurs répétitions et présentent un extrait du spectacle Les Mamelles de Tirésias. Rien de mieux pour découvrir l’univers de cet opéra surréaliste et loufoque ! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Opéra Studio singers open the doors of their rehearsals and present an excerpt from Les Mamelles de Tirésias (for children only).

German :

Die Sänger des Opernstudios öffnen die Türen zu ihren Proben weit und zeigen einen Ausschnitt aus der Aufführung Les Mamelles de Tirésias (nur für Kinder).

Italiano :

I cantanti dell’Opéra Studio aprono le porte delle loro prove e presentano un estratto da Les Mamelles de Tirésias (solo per bambini).

Espanol :

Los cantantes del Estudio de la Ópera abren las puertas de sus ensayos y presentan un extracto de Les Mamelles de Tirésias (sólo para niños).

L’événement Jeune public Dans les coulisses des Mamelles de Tirésias Colmar a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de tourisme de Colmar