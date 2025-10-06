Jeune public Drôles d’oizo

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-22 10:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-22 2026-03-23

Entre musique, chant et théâtre d’objets, le spectacle Drôles d’Oizo nous transporte dans un voyage imaginaire et poétique.

Plus le nid est douillet, plus les ailes seront grandes pour voler

Dans la forêt, la nature chuchote doucement. Deux oiseaux, l’un bâtissant un nid, l’autre apprenant à voler, échangent dans un ballet tendre, illustrant la puissance du lien maternel.

Au fil des saisons, sous le murmure des feuilles et du vent, les voix, gestes et instruments se mêlent dans un langage emprunté aux oiseaux.

Entre musique, chant et théâtre d’objets, le spectacle Drôles d’Oizo nous transporte dans un voyage imaginaire et poétique.

Les deux chanteuses se mêlent à la faune et la flore en créant un langage rythmique et mélodique en miroir avec celui de la nature. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

A mix of music, song and object theater, the Drôles d’Oizo show takes us on an imaginary and poetic journey.

German :

Zwischen Musik, Gesang und Objekttheater nimmt uns die Aufführung Drôles d’Oizo mit auf eine imaginäre und poetische Reise.

Italiano :

Un mix di musica, canto e teatro d’oggetti, Drôles d’Oizo ci porta in un viaggio immaginario e poetico.

Espanol :

Mezcla de música, canciones y teatro de objetos, Drôles d’Oizo nos embarca en un viaje imaginario y poético.

L’événement Jeune public Drôles d’oizo Colmar a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme de Colmar