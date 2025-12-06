[Jeune public] Encore une histoire | L’heure du conte Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

[Jeune public] Encore une histoire | L’heure du conte

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Les rendez-vous réguliers de la Médiathèque vous proposent Encore une histoire! , une heure de conte pour petits et grands dont la thématique varie selon les envies.

11h Ouvert à tous sur inscription. .

