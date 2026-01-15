Jeune public Et s’il était une fois Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Jeune public Et s’il était une fois

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-10 10:30:00

fin : 2027-01-10 11:15:00

Date(s) :

2027-01-10

Un spectacle interactif et poétique où les dessins des enfants prennent vie grâce à l’improvisation et la musique !

Comment naissent les histoires ? D’où viennent-elles ?

Nos deux personnages vivent au milieu des livres et en connaissent un rayon sur la question. Forts de cette expérience, ils vont présenter au public les ingrédients essentiels d’un bon récit, à commencer par le plus important l’imagination !

Ici, pas besoin de prendre la parole en public les enfants sont invités à dessiner avant le spectacle. Leurs créations rejoignent ensuite la machine à histoires . Sous leurs yeux émerveillés, la comédienne invente des aventures uniques sur l’instant, guidée par les croquis des enfants et les mélodies surprenantes de son partenaire musicien !

Un moment participatif, bienveillant et joyeux qui montre aux petits comme aux grands que nous avons tous le pouvoir de créer !

La presse en parle

Une magnifique invitation à la création où chaque dessin devient le point de départ d’un voyage imaginaire. Un concept interactif, doux et terriblement inventif. — Les Dernières Nouvelles d’Alsace

La Compagnie Carton Plein réussit le pari d’impliquer tous les enfants sans pression, en sublimant leur imaginaire avec une complicité scénique réjouissante. — L’Alsace

Le public adore

Voir le dessin de son enfant prendre vie sur scène avec autant d’humour et de poésie, c’est un moment magique ! Ma fille était très fière.

Comédienne et musicien fantastiques ! Les improvisations sont fluides, drôles et adaptées aux petits. Une très belle découverte en famille.

Distribution & Équipe artistique Conception & Interprétation

Laurence Kubler Jeu & improvisation théâtrale

Hervé Schlichter Création musicale, bruitages & régie

Production Compagnie Carton Plein

Informations pratiques

Genre Théâtre d’improvisation, contes & musique en direct

Public Spectacle familial, de 3 à 12 ans

Placement Libre

Pour les spectacles familiaux du dimanche matin, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Après la représentation, un temps convivial est organisé avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

An interactive and poetic show where children’s drawings come to life through improvisation and music!

L’événement Jeune public Et s’il était une fois Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig