Jeune public Flash Le Petit Papillon Dont Les Minutes Sont Contées Colmar

Jeune public Flash Le Petit Papillon Dont Les Minutes Sont Contées Colmar dimanche 16 novembre 2025.

Jeune public Flash Le Petit Papillon Dont Les Minutes Sont Contées

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-17

Flash est une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons.

Flash est un jeune papillon qui, à peine sorti de sa chrysalide, découvre qu’il est un éphémère. Passé la sidération, il va partir à la recherche du stade de France et ses 454 projecteurs, le graal pour tout papillon. 24h d’une folle journée s’engage alors. Une chose est sûre, à minuit tout sera fini. À moins que…

Flash est une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons. Sur scène, quatre artistes donnent vie à un bestiaire hétéroclite un éphémère inquiet, un escargot deux de tension, une souris enthousiaste, un blaireau givré et un gang de chats passablement énervé. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Flash is a family musical with plenty of play, dance and song.

German :

Flash ist ein Familienmusical, das viel Wert auf Spiel, Tanz und Gesang legt.

Italiano :

Flash è un musical per famiglie con tanta recitazione, danza e canzoni.

Espanol :

Flash es un musical familiar con muchas actuaciones, bailes y canciones.

L’événement Jeune public Flash Le Petit Papillon Dont Les Minutes Sont Contées Colmar a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme de Colmar