Jeune public: Jack l’ambulancier La Luna Negra Bayonne

Jeune public: Jack l’ambulancier

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Quatre enfants sur cinq de moins de 10 ans n’ont pas les bons réflexes en cas d’accident domestique, notamment le plus important avertir les secours par téléphone — souvent par peur d’être grondés ou de mal faire.

Avec Jack l’ambulancier, les enfants apprendront de façon ludique et éducative les gestes basiques qui sauvent et leur permettront de devenir de véritables super ambulanciers.

Spectacle éducatif pour les enfants à partir de 6 ans (CE1, CE2, CM1 et CM2).

Durée 40 à 45 minutes

Recommandation à partir de 6 ans (CE1 à CM2) .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

