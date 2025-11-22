Jeune public: Jack l’ambulancier La Luna Negra Bayonne
Jeune public: Jack l’ambulancier La Luna Negra Bayonne samedi 22 novembre 2025.
Jeune public: Jack l’ambulancier
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Quatre enfants sur cinq de moins de 10 ans n’ont pas les bons réflexes en cas d’accident domestique, notamment le plus important avertir les secours par téléphone — souvent par peur d’être grondés ou de mal faire.
Avec Jack l’ambulancier, les enfants apprendront de façon ludique et éducative les gestes basiques qui sauvent et leur permettront de devenir de véritables super ambulanciers.
Spectacle éducatif pour les enfants à partir de 6 ans (CE1, CE2, CM1 et CM2).
Durée 40 à 45 minutes
Recommandation à partir de 6 ans (CE1 à CM2) .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
