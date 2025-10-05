Jeune public La réunion des Tam-tams Mutzig

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-05 10:30:00

fin : 2025-10-05 11:15:00

2025-10-05

Voyage musical autour du monde des tambours, du beatbox et des percussions corporelles.

Le Tour du Monde des Tambours Un Voyage en Rythme

Un voyageur est parti à la rencontre des tambours. Il en revient chargé d’instruments qu’il souhaite vous présenter… Chacun d’entre eux a sa petite histoire à raconter

Ce spectacle est né d’une envie vous faire partager mon expérience de l’apprentissage des percussions. Mes pieds m’ont guidé en Inde, en Afrique et à Cuba. Mes mains y ont rencontré différents tambours, qui se sont finalement retrouvés sur la même scène. On y découvre les onomatopées des tablas indiens, le caractère lunatique de tadigenatom la calebasse africaine ou encore le tambourin brésilien, petit mais loin d’être le dernier à se faire entendre. Différents instruments, différentes techniques de jeu, des couleurs du monde qui se marient au grès d’une histoire rafraîchissante.

Ce spectacle parle également de beatbox et de percussions corporelles… figurez vous qu’on peut toujours jouer des rythmes, même quand les instruments ont décidé de se reposer.

De, avec et mise en scène Dhamien Schmutz

Un accueil sur mesure pour les représentations familiales

Pour les spectacles familiaux du dimanche matin, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Après la représentation, un temps convivial est organisé avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs.

Informations pratiques

Dates et Horaires Dimanche 05 octobre 10h30

Lieu La Scène de Mutzig

Genre spectacle musical

Public jeune public à partir de 6 ans

Durée 45 mn

Placement libre .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

A musical journey around the world of drumming, beatboxing and body percussion.

German :

Musikalische Reise durch die Welt der Trommeln, Beatbox und Bodypercussion.

Italiano :

Un viaggio musicale nel mondo della batteria, del beatbox e della body percussion.

Espanol :

Un viaje musical por el mundo de la batería, el beatbox y la percusión corporal.

