Dans cet univers immersif et marionnettique, en douceur et en musique, les petits spectateurs vivent un périple empreint de surprises et d’amitié¿!

L’Amie est un spectacle visuel et musical qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique¿!

Un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages nocturnes défilent. Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin. Toute crainte s’évanouit¿: la chauve-souris est son amie. C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.

In this immersive, puppeteered universe, with gentle, musical accompaniment, little spectators experience a journey full of surprises and friendship¿!

In diesem immersiven Universum mit Puppentheater, sanften Klängen und Musik erleben die kleinen Zuschauer eine Reise voller Überraschungen und Freundschaften¿!

In questo universo immersivo e burattato, con un accompagnamento delicato e musicale, i piccoli spettatori vivono un viaggio pieno di sorprese e di amicizia!

En este universo inmersivo y titiritero, con suave acompañamiento y música, ¡los pequeños espectadores viven un viaje lleno de sorpresas y amistad!

