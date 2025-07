Jeune public Le musée en s’amusant Place Dr Esquirol Agen

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-10 10:00:00

2025-07-10 2025-08-05

Le musée grouille d’animaux sculptés, peints, tissés, modelés, gravés. Ouvre bien l’œil pour les retrouver ! Une visite du musée ponctuée de jeux pour découvrir les collections en s’amusant. Avec Julien Darme, médiateur jeune public. Réservation obligatoire.

Avec Julien Darme, médiateur jeune public. .

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Jeune public Le musée en s’amusant

The museum is teeming with sculpted, painted, woven, modelled and engraved animals. Keep your eyes peeled for them! A visit to the museum punctuated by games to discover the collections while having fun. With Julien Darme, mediator for young visitors. Reservations required.

German : Jeune public Le musée en s’amusant

Im Museum wimmelt es von geschnitzten, gemalten, gewebten, geformten und gravierten Tieren. Halte die Augen offen, um sie zu finden! Ein Museumsbesuch mit Spielen, um die Sammlungen auf spielerische Weise zu entdecken. Mit Julien Darme, Vermittler für junges Publikum. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il museo pullula di animali scolpiti, dipinti, tessuti, modellati e incisi. Tenete gli occhi aperti per scoprirli! Una visita al museo scandita da giochi per scoprire le collezioni divertendosi. Con Julien Darme, mediatore per i piccoli visitatori. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Jeune public Le musée en s’amusant

El museo está repleto de animales esculpidos, pintados, tejidos, modelados y grabados. No los pierda de vista Una visita al museo salpicada de juegos para descubrir las colecciones divirtiéndose. Con Julien Darme, mediador para los jóvenes visitantes. Imprescindible reservar.

