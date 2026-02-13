Jeune public : “Le rêve de Pablito”, Foyer, Saint-Jean-du-Pin
Jeune public : “Le rêve de Pablito”, Foyer, Saint-Jean-du-Pin samedi 11 avril 2026.
12 €, gratuit -12 ans
Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00
Avec la magie des marionnettes manipulées par la chanteuse Clara Tudela et son complice le guitariste Antonio Cortes. Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.
Foyer 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie 06 98 64 89 70 http://www.rencartsencevennes.fr
Une invitation aux enfants de 3 à 10 ans à découvrir l’Espagne et le flamenco