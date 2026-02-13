Jeune public : “Le rêve de Pablito”, Foyer, Saint-Jean-du-Pin

Jeune public : “Le rêve de Pablito” Samedi 11 avril, 11h00 Foyer Gard

12 €, gratuit -12 ans

Avec la magie des marionnettes manipulées par la chanteuse Clara Tudela et son complice le guitariste Antonio Cortes. Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.

Foyer 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie

Une invitation aux enfants de 3 à 10 ans à découvrir l’Espagne et le flamenco