3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25 2026-01-26
Ce film d’animation de Charlotte Schmidt et Mathieu Rolin raconte le monde animal et ses super-héros comme le blob ou la chauve-souris.
Sur scène, les musiciens du No Limit Orchestra, placés sous la direction de Frédéric Durrmann, accompagnent les tribulations de ces animaux aux pouvoirs d’exception, et permettent au public de redécouvrir l’incontournable inventivité de la nature, tout comme la nécessité de la préserver.
Réalisation Charlotte Schmidt, Mathieu Rolin
Composition David Reyes
Direction musicale Frédéric Durrmann
Production Moonworks Productions & Amopix .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
This animated film by Charlotte Schmidt and Mathieu Rolin tells the story of the animal world and its superheroes, such as the blob and the bat.
German :
Dieser Animationsfilm von Charlotte Schmidt und Mathieu Rolin erzählt von der Tierwelt und ihren Superhelden wie dem Blob oder der Fledermaus.
Italiano :
Questo film d’animazione di Charlotte Schmidt e Mathieu Rolin racconta la storia del mondo animale e dei suoi supereroi, come il blob e il pipistrello.
Espanol :
Esta película de animación de Charlotte Schmidt y Mathieu Rolin cuenta la historia del mundo animal y sus superhéroes, como la mancha y el murciélago.
