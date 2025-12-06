Jeune public L’Histoire D’Un Casse Noisette Colmar

Jeune public L’Histoire D’Un Casse Noisette Colmar samedi 6 décembre 2025.

Jeune public L’Histoire D’Un Casse Noisette

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Découvrez ou redécouvrez l’histoire du jouet favori de Marie, le Casse-Noisette, qui s’anime pendant la nuit de Noël et l’emmène sur son bateau dans un royaume merveilleux !

Petits et grands, plongez dans le monde magique de Marie, de Frantz, de l’oncle Drosselmeyer, des soldats de plomb, du roi des souris, de la princesse Pirlipa et d’un magnifique Casse-Noisette.

Sherley Freudenreich, artiste visuelle, dessine l’incroyable monde sonore et musical de Piotr Ilitch Tchaïkovski interprété par un ensemble instrumental, d’après l’histoire féérique et fantastique d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Discover or rediscover the story of Marie’s favorite toy, the Nutcracker, which comes to life on Christmas Eve and takes her on its boat to a wonderful kingdom!

German :

Entdecke oder wiederentdecke die Geschichte von Maries Lieblingsspielzeug, dem Nussknacker, der in der Weihnachtsnacht zum Leben erwacht und sie auf seinem Schiff in ein wunderbares Reich entführt!

Italiano :

Scoprite o riscoprite la storia del giocattolo preferito di Marie, lo Schiaccianoci, che prende vita alla vigilia di Natale e la porta in barca in un regno meraviglioso!

Espanol :

Descubre o redescubre la historia del juguete favorito de Marie, el Cascanueces, que cobra vida en Nochebuena y la lleva en su barco a un reino maravilloso

