Jeune public Muséados grave ! Place Dr Esquirol Agen

Une visite pour les 12-17 ans, interdite aux parents ! Un temps pour échanger, découvrir et se rencontrer autour des œuvres du musée, suivi d’un atelier pour s’essayer à une technique artistique en toute liberté ! Les vacances commencent avec un atelier de gravure. Tu peux venir avec un modèle de ton choix (10×15 cm max).

Avec Julien Darme, médiateur jeune public. .

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Jeune public Muséados grave !

A visit for 12-17 year-olds, not open to parents! A time for sharing, discovering and getting to know each other around the museum?s works, followed by a workshop to try your hand at an artistic technique in complete freedom! The vacations begin with an engraving workshop. Reservations required.

German : Jeune public Muséados grave !

Ein Besuch für 12- bis 17-Jährige, der für Eltern verboten ist! Eine Zeit zum Austauschen, Entdecken und Kennenlernen der Werke des Museums, gefolgt von einem Workshop, in dem du dich in einer künstlerischen Technik versuchen kannst! Die Ferien beginnen mit einem Gravur-Workshop. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una visita per ragazzi dai 12 ai 17 anni, non aperta ai genitori! Un momento per parlare, scoprire e conoscersi intorno alle opere del museo, seguito da un laboratorio per cimentarsi in una tecnica artistica in piena libertà! Le vacanze iniziano con un laboratorio di incisione. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Jeune public Muséados grave !

Una visita para jóvenes de 12 a 17 años, ¡no abierta a los padres! Un tiempo para hablar, descubrir y conocerse en torno a las obras del museo, seguido de un taller para probar una técnica artística con total libertad Las vacaciones comienzan con un taller de grabado. Imprescindible reservar.

