Jeune public Muséados modèle ! Place Dr Esquirol Agen mardi 19 août 2025.

Une visite pour les 12-17 ans, interdite aux parents ! Un temps pour échanger, découvrir et se rencontrer autour des œuvres, suivi d’un atelier pour s’essayer à une technique artistique en toute liberté ! On termine les vacances avec un atelier de modelage en argile. Réservation obligatoire.

Avec Julien Darme, médiateur jeune public. .

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Jeune public Muséados modèle !

A visit for 12-17 year-olds, not open to parents! A time to talk, discover and meet around the works, followed by a workshop to try your hand at an artistic technique in complete freedom! End your vacation with a clay modelling workshop. Reservations essential.

German : Jeune public Muséados modèle !

Ein Besuch für 12- bis 17-Jährige, der für Eltern verboten ist! Eine Zeit zum Austauschen, Entdecken und Kennenlernen der Werke, gefolgt von einem Workshop, in dem du dich in einer künstlerischen Technik frei ausprobieren kannst! Wir beenden die Ferien mit einem Workshop zum Modellieren mit Ton. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una visita per ragazzi dai 12 ai 17 anni, senza genitori! Un momento di conversazione, scoperta e conoscenza intorno alle opere d’arte, seguito da un laboratorio in cui potrete cimentarvi in una tecnica artistica in piena libertà! Concluderemo le vacanze con un laboratorio di modellazione dell’argilla. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Jeune public Muséados modèle !

Una visita para jóvenes de 12 a 17 años, ¡sin autorización de los padres! Un tiempo para hablar, descubrir y conocerse en torno a las obras de arte, seguido de un taller en el que podrás probar una técnica artística con total libertad Terminaremos las vacaciones con un taller de modelado en arcilla. Imprescindible reservar.

