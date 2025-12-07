Jeune public OKA Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 12:35:00

2025-12-07

OKA propose une forme immersive qui explore des liens nouveaux avec les spectateurs en les invitant au cœur d’un espace sonore et scénographique enveloppant. Ce dispositif a pour propos d’amener petits et grands à porter un autre regard sur le vivant, de rendre perceptibles les liens qui unissent humains et nature.

Deux musiciens puisent dans les racines des musiques du monde pour inviter les spectateurs à un voyage inspiré des peuples de la forêt. Ils les plongent dans des ambiances évocatrices d’un monde sauvage à la limite du visible, prêt à se métamorphoser et à résonner.

2 représentations 11h et 17h

Durée 45min

A partir de 6 mois

Tarif 5€ .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

